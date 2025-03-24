نتنياهو: بقاء حماس في غزة يعني هزيمة إسرائيل

علق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، على الذي بثته للجنديين الإسرائيليين الأسيرين.

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واعتبر نتنياهو أن "المقاطع المصورة لمخطوفينا بغزة تعزز لدي الإصرار من أجل إعادتهم".



وأشار إلى أن "تحرير مخطوفينا من غزة يتحقق بالضغط العسكري والسياسي معا".



تابع نتنياهو: "سنحرر جميع المخطوفين من غزة وندمر حركة حماس".



وأوضح ان "بقاء في غزة يعني هزيمة وإعادة ترميم الإيراني".