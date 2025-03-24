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نتنياهو: بقاء حماس في غزة يعني هزيمة إسرائيل

Lebanon 24
24-03-2025 | 15:33
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، على الفيديو الذي بثته حماس للجنديين الإسرائيليين الأسيرين.
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واعتبر نتنياهو أن "المقاطع المصورة لمخطوفينا بغزة تعزز لدي الإصرار من أجل إعادتهم". 

وأشار إلى أن "تحرير مخطوفينا من غزة يتحقق بالضغط العسكري والسياسي معا". 
 
تابع نتنياهو: "سنحرر جميع المخطوفين من غزة وندمر حركة حماس". 

وأوضح ان "بقاء حماس في غزة يعني هزيمة إسرائيل وإعادة ترميم المحور الإيراني". 
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