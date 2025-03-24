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"بالخطأ".. الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف مبنى تابع للصليب الأحمر

Lebanon 24
24-03-2025 | 15:42
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اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن القوات شنت هجوما على مبنى تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالخطأ.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن القوات في رفح أطلقت النار اليوم على مبنى بعد رصد مشتبه بهم، فيما تبين أنه للصليب الأحمر وسيتم التحقيق في الحادث.

وأوضح في بيان: " في وقت سابق من هذا اليوم الاثنين، أطلقت قوات جيش الدفاع التي تعمل في رفح جنوب قطاع غزة النار تجاه مبنى، بعد أن رصدت فيه مشتبها بهم وشعرت بوجود تهديد على القوة".

وأضاف: "لم تقع إصابات، وتم تسجيل أضرار طفيفة في المبنى، وفي أعقاب الفحص، تبين أن الرصد كان خاطئا وأن المبنى تابع للصليب الأحمر.. لم تكن هوية المبنى معروفة للقوة في لحظة تنفيذ إطلاق النار، وسيتم التحقيق في الحادث".

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن "أحد مكاتبها في رفح جنوب قطاع غزة تعرض لأضرار جراء قصف بقذيفة متفجرة اليوم الاثنين".

وأكدت أنه "لم يصب أحد في الحادث". فيما أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشدة الهجوم على مقرها، والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة اللجنة الدولية على العمل.
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