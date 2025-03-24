"بالخطأ".. الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف مبنى تابع للصليب الأحمر

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وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، إن القوات في رفح أطلقت النار اليوم على مبنى بعد رصد مشتبه بهم، فيما تبين أنه للصليب وسيتم في الحادث.وأوضح في بيان: " في وقت سابق من هذا اليوم الاثنين، أطلقت قوات جيش التي تعمل في رفح جنوب النار تجاه مبنى، بعد أن رصدت فيه مشتبها بهم وشعرت بوجود تهديد على القوة".وأضاف: "لم تقع إصابات، وتم تسجيل أضرار طفيفة في المبنى، وفي أعقاب الفحص، تبين أن كان خاطئا وأن المبنى تابع للصليب .. لم تكن هوية المبنى معروفة للقوة في لحظة تنفيذ إطلاق النار، وسيتم في الحادث".وأعلنت اللجنة للصليب ، أن "أحد مكاتبها في رفح جنوب تعرض لأضرار جراء قصف بقذيفة متفجرة اليوم الاثنين".وأكدت أنه "لم يصب أحد في الحادث". فيما أدانت اللجنة للصليب ، بشدة الهجوم على مقرها، والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة اللجنة على العمل.