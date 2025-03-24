النفوذ التركي في سوريا يثير مخاوف نتنياهو

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أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية لمناقشة المخاوف بشأن النفوذ التركي في ، وأنه تصوير المواجهة مع أنقرة على أنها حتمية.ووفقا لموقع (والا)، فقد أفادت مصادر أمنية بأن اتصالات سورية تركية تجري بشأن تسليم مناطق قرب تدمر (وسط وتعد منطقة أثرية) للجيش التركي، مقابل دعم اقتصادي وعسكري لدمشق.كما أضاف الموقع أن التحركات التركية المحتملة في تدمر، وسط ، تثير قلقا إسرائيليا كبيرا، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن النظام السوري الجديد ترميم قواعد عسكرية وقدرات صاروخية ودفاعية في الجنوب قريبا من .كما ذكرت 12 العبرية، أن نتنياهو، من خلال مستشاريه، يحث وسائل الإعلام على تأكيد أن المواجهة مع تركيا على أمر لا مفر منه.وتجدر الإشارة إلى أن تقريرا حديثا للجنة حكومية إسرائيلية أوصى نتنياهو بالاستعداد لحرب محتملة مع تركيا، في ظل مخاوف تل أبيب المتزايدة من تحالف أنقرة مع حكومة دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن "فحص ميزانية الأمن وبناء القوة، المعروفة بـلجنة ناغل، على اسم رئيسها يعقوب ناغل، نبهت في تقريرها لنتنياهو في يناير الماضي، إلى خطر التحالف السوري - التركي، الذي ربما يخلق تهديدا جديدا كبيرا لأمن ، وقد يتطور إلى شيء أكثر خطورة من التهديد الإيراني.وخلصت اللجنة إلى أنه على أن تستعد لمواجهة مباشرة مع تركيا في ضوء التوترات المحتملة، بسبب ما وصفتها بـطموحات تركيا لاستعادة نفوذها العثماني.(سكاي نيوز)