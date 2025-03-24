رئيس جنوب إفريقيا: على مواطني جنوب إفريقيا ألا يسمحوا للأحداث خارج حدودنا أن تفرقنا

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قال رئيس جنوب إفريقيا رامافوزا، يوم الاثنين، إن الادعاء بأن البيض يتعرضون للاضطهاد في بلاده "رواية كاذبة تماما".وأفاد رامافوزا في رسالته الأسبوعية إلى الأمة "على مواطني جنوب إفريقيا ألا يسمحوا للأحداث خارج حدودنا أن تفرقنا أو تؤلبنا ضد بعضنا البعض".وأضاف: "على وجه الخصوص، يجب أن نتحدى الرواية تماما بأن بلدنا مكان يتعرض فيه أشخاص من عرق أو ثقافة معينة للاضطهاد". (روسيا اليوم)