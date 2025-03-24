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عربي-دولي

رئيس جنوب إفريقيا: على مواطني جنوب إفريقيا ألا يسمحوا للأحداث خارج حدودنا أن تفرقنا

Lebanon 24
24-03-2025 | 16:40
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قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، يوم الاثنين، إن الادعاء بأن البيض يتعرضون للاضطهاد في بلاده "رواية كاذبة تماما".
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وأفاد رامافوزا في رسالته الأسبوعية إلى الأمة "على مواطني جنوب إفريقيا ألا يسمحوا للأحداث خارج حدودنا أن تفرقنا أو تؤلبنا ضد بعضنا البعض".
وأضاف: "على وجه الخصوص، يجب أن نتحدى الرواية الزائفة تماما بأن بلدنا مكان يتعرض فيه أشخاص من عرق أو ثقافة معينة للاضطهاد". (روسيا اليوم)
 
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