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عربي-دولي
عن الخلافات بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا قالت أميركا؟
Lebanon 24
24-03-2025
|
16:53
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، أن الخلافات بين أطراف الأزمة الأوكرانية سوف تتم مناقشتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وقالت بروس عندما سُئلت عما إذا كانت القضايا الإقليمية وغيرها من القضايا المتعلقة بالنزاع الأوكراني قيد المناقشة: "عندما يكون هناك وقف إطلاق نار كامل، يمكننا مناقشة الخلافات وما يليها لتحقيق السلام المستدام".
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وأشارت إلى أنه وبسبب اختلاف نهج الإدارة الحالية عن نهج القيادة الأمريكية السابقة "فإن هناك الكثير من النقاش والجدل الدائر".
وأضافت: "جوهر ما
نسعى
إلى تحقيقه، هو أمر واحد أمامنا، إنه
الاتفاق
على السلام في
المنطقة
. وهذا ما يركز عليه الرئيس ترامب ووزير الخارجية".
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