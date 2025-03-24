عن الخلافات بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا قالت أميركا؟

Advertisement

وقالت بروس عندما سُئلت عما إذا كانت القضايا الإقليمية وغيرها من القضايا المتعلقة بالنزاع الأوكراني قيد المناقشة: "عندما يكون هناك وقف إطلاق نار كامل، يمكننا مناقشة الخلافات وما يليها لتحقيق السلام المستدام".وأشارت إلى أنه وبسبب اختلاف نهج الإدارة الحالية عن نهج القيادة الأمريكية السابقة "فإن هناك الكثير من النقاش والجدل الدائر".وأضافت: "جوهر ما إلى تحقيقه، هو أمر واحد أمامنا، إنه على السلام في . وهذا ما يركز عليه الرئيس ترامب ووزير الخارجية".