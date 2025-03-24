رسمياً.. روسيا تبدأ تدريبات بصواريخ باليستية عابرة للقارات

قالت الإعلام الروسية نقلاً عن ، اليوم الاثنين، إنّ موسكو بدأت تدريبات تشمل صواريخ "يارس" الباليستية العابرة للقارات.

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وذكرت أن وحدات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز "يارس" في منطقتي سفيردلوفسك وألتاي "سيجري نشرها في مواقع ميدانية"، بحسب "رويترز". وذكرت أن وحدات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز "يارس" في منطقتي سفيردلوفسك وألتاي "سيجري نشرها في مواقع ميدانية"، بحسب "رويترز".

و"يارس" قادر على حمل رؤوس نووية يمكن نقله على شاحنات أو وضعه في منصات تحت الأرض لإطلاق الصواريخ.