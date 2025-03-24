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رسمياً.. روسيا تبدأ تدريبات بصواريخ باليستية عابرة للقارات

Lebanon 24
24-03-2025 | 17:14
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قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية نقلاً عن وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، إنّ موسكو بدأت تدريبات تشمل صواريخ "يارس" الباليستية العابرة للقارات.
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 وذكرت الوزارة أن وحدات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز "يارس" في منطقتي سفيردلوفسك وألتاي "سيجري نشرها في مواقع ميدانية"، بحسب وكالة "رويترز".
و"يارس" صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية يمكن نقله على شاحنات أو وضعه في منصات تحت الأرض لإطلاق الصواريخ.
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