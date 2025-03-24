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عربي-دولي

بعد أكثر من 12 ساعة.. انتهاء المحادثات الأميركية الروسية في الرياض

Lebanon 24
24-03-2025 | 17:34
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قال مصدر مطلع على المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض لوكالة "نوفوستي" إن المفاوضات انتهت، وهي أطول اجتماع لوفدي البلدين في عام 2025.
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وقال المصدر "نحن نختتم".

ونشرت وزارة الخارجية الروسية مشاهد تظهر خروج الوفد الروسي من قاعة المحادثات في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة السعودية الرياض.

وبدأت المحادثات في السعودية اليوم الاثنين حوالي الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو. واستغرقت 12 ساعة.

وتنعقد المحادثات بشكل مغلق، ويمثل موسكو مستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا إلى جانب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين.
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