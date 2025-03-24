بعد أكثر من 12 ساعة.. انتهاء المحادثات الأميركية الروسية في الرياض

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وقال المصدر "نحن نختتم".ونشرت الروسية مشاهد تظهر خروج الوفد الروسي من قاعة المحادثات في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض.وبدأت المحادثات في اليوم الاثنين حوالي الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو. واستغرقت 12 ساعة.وتنعقد المحادثات بشكل مغلق، ويمثل موسكو مستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا إلى جانب رئيس الشؤون في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين.