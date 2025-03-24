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عربي-دولي

انتهاء محادثات الرياض بين روسيا وأميركا.. وبيان خلال ساعات

Lebanon 24
24-03-2025 | 19:44
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تصدر روسيا والولايات المتحدة بياناً مشتركاً، الثلاثاء، غداة محادثاتهما في السعودية بشأن النزاع في أوكرانيا، وفق ما أوردت وكالات أنباء روسية الاثنين.
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ومن المقرّر أن يصدر البيت الأبيض والكرملين البيان الثلاثاء.
وأكدت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" أن البيان الذي تم التوصل إليه بين البلدين سيصدر غداً الثلاثاء.
وانتهت المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والروس بشأن النزاع في أوكرانيا مساء الاثنين بعد أن استمرت لأكثر من 12 ساعة، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية نقلا عن مصادر لم تسمها.
وتهدف المحادثات المغلقة على خصوصاً إلى إرساء هدنة جزئية في أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الهجوم الروسي.
وأفادت وكالة "تاس" أن "المحادثات انتهت بعد أكثر من 12 ساعة".
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