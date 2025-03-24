انتهاء محادثات الرياض بين روسيا وأميركا.. وبيان خلال ساعات

تصدر والولايات المتحدة بياناً مشتركاً، الثلاثاء، غداة محادثاتهما في بشأن النزاع في أوكرانيا، وفق ما أوردت وكالات أنباء روسية الاثنين.

Advertisement ومن المقرّر أن يصدر البيت الأبيض والكرملين الثلاثاء.

وأكدت أنباء "ريا نوفوستي" أن الذي تم التوصل إليه بين سيصدر غداً الثلاثاء. ومن المقرّر أن يصدر البيت الأبيض والكرملين الثلاثاء.وأكدت أنباء "ريا نوفوستي" أن الذي تم التوصل إليه بين سيصدر غداً الثلاثاء.

وانتهت المحادثات بين المسؤولين والروس بشأن النزاع في أوكرانيا مساء الاثنين بعد أن استمرت لأكثر من 12 ساعة، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية نقلا عن مصادر لم تسمها.

وتهدف المحادثات المغلقة على خصوصاً إلى إرساء هدنة جزئية في أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الهجوم الروسي.

وأفادت "تاس" أن "المحادثات انتهت بعد أكثر من 12 ساعة".