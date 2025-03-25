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الجيش الإسرائيلي يقصف قاعدتين عسكريتين في حمص

Lebanon 24
25-03-2025 | 00:19
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أنه قصف أهدافا في قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا.
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وقال الجيش في بيان على تطبيق تليغرام "قبل قليل، قصف جيش الدفاع الإسرائيلي قدرات عسكرية متبقية في قاعدتي تدمر والتيفور العسكريّتين السوريتين"، علما بأن قاعدة "التيفور" المشتقّ اسمها من T4 بالإنجليزية وتدعى أيضا "قاعدة التياس الجوية العسكرية" هي مطار عسكري يبعد 50 كيلومترا غرب تدمر.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنهما تحتويان على "قدرات عسكرية".

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت جسر "مخيبر" في منطقة حوش السيد علي بريف حمص، عند الحدود السوريةاللبنانية. (سكاي نيوز)

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