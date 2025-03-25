18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يقصف قاعدتين عسكريتين في حمص
Lebanon 24
25-03-2025
|
00:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
، صباح الثلاثاء، أنه قصف أهدافا في قاعدتين عسكريتين سوريتين في
محافظة
حمص وسط
سوريا
.
Advertisement
وقال الجيش في بيان على تطبيق تليغرام "قبل قليل، قصف جيش
الدفاع
الإسرائيلي
قدرات عسكرية متبقية في قاعدتي تدمر والتيفور العسكريّتين السوريتين"، علما بأن قاعدة "التيفور" المشتقّ اسمها من T4 بالإنجليزية وتدعى أيضا "قاعدة التياس الجوية العسكرية" هي مطار عسكري يبعد 50 كيلومترا غرب تدمر.
وأضاف الجيش
الإسرائيلي
أنهما تحتويان على "قدرات عسكرية".
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، شن الطيران الحربي
الإسرائيلي
غارة
جوية استهدفت جسر "مخيبر" في منطقة حوش السيد علي بريف حمص، عند الحدود
السورية
–
اللبنانية
. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: ستكون لدينا قاعدة عسكرية في لبنان مقابل كل بلدة إسرائيلية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ستكون لدينا قاعدة عسكرية في لبنان مقابل كل بلدة إسرائيلية
25/03/2025 08:17:46
25/03/2025 08:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سانا: حزب الله يقصف بالمدفعية والرشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قريتي زيتا والمصرية بريف حمص
Lebanon 24
سانا: حزب الله يقصف بالمدفعية والرشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قريتي زيتا والمصرية بريف حمص
25/03/2025 08:17:46
25/03/2025 08:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل قدرات استراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتيْ تدمر وT4 السوريتيْن
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل قدرات استراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتيْ تدمر وT4 السوريتيْن
25/03/2025 08:17:46
25/03/2025 08:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قدرات استراتيجية عسكرية في قاعدتي تدمر وتيفور السوريتين
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قدرات استراتيجية عسكرية في قاعدتي تدمر وتيفور السوريتين
25/03/2025 08:17:46
25/03/2025 08:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رداً على مناورات سيول وواشنطن وطوكيو.. بيونغ يانغ تحذر
Lebanon 24
رداً على مناورات سيول وواشنطن وطوكيو.. بيونغ يانغ تحذر
01:26 | 2025-03-25
25/03/2025 01:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عام 2018 قدم له كرة قدم.. الكرملين يكشف عن هدية جديدة من بوتين لترامب
Lebanon 24
عام 2018 قدم له كرة قدم.. الكرملين يكشف عن هدية جديدة من بوتين لترامب
01:14 | 2025-03-25
25/03/2025 01:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة مفاوضات أميركية أوكرانية جديدة في الرياض اليوم
Lebanon 24
جولة مفاوضات أميركية أوكرانية جديدة في الرياض اليوم
01:06 | 2025-03-25
25/03/2025 01:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق يكشف مخابئ الحوثيين وقواعدهم العسكرية في كتاف صعدة
Lebanon 24
تحقيق يكشف مخابئ الحوثيين وقواعدهم العسكرية في كتاف صعدة
01:04 | 2025-03-25
25/03/2025 01:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صدام بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان الجديد
Lebanon 24
أول صدام بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان الجديد
00:58 | 2025-03-25
25/03/2025 12:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
كانتا تغنيان بانسجام تام.. شاهدوا ماذا فعلت منى واصف مع سلاف فواخرجي (فيديو)
Lebanon 24
كانتا تغنيان بانسجام تام.. شاهدوا ماذا فعلت منى واصف مع سلاف فواخرجي (فيديو)
03:53 | 2025-03-24
24/03/2025 03:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحديث".. ماذا قرّر مصرف لبنان؟
Lebanon 24
"تحديث".. ماذا قرّر مصرف لبنان؟
15:09 | 2025-03-24
24/03/2025 03:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية في الحمرا.. من أوقفت "المعلومات"؟
Lebanon 24
عملية أمنية في الحمرا.. من أوقفت "المعلومات"؟
13:13 | 2025-03-24
24/03/2025 01:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"حمل" نور علي من ممثل شهير يثير الجدل.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حمل" نور علي من ممثل شهير يثير الجدل.. فما القصة؟
15:00 | 2025-03-24
24/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين جيسيكا عازار ونبيلة عواد.. من الأفضل بالنسبة لديانا فاخوري؟ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
بين جيسيكا عازار ونبيلة عواد.. من الأفضل بالنسبة لديانا فاخوري؟ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:33 | 2025-03-24
24/03/2025 04:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:26 | 2025-03-25
رداً على مناورات سيول وواشنطن وطوكيو.. بيونغ يانغ تحذر
01:14 | 2025-03-25
عام 2018 قدم له كرة قدم.. الكرملين يكشف عن هدية جديدة من بوتين لترامب
01:06 | 2025-03-25
جولة مفاوضات أميركية أوكرانية جديدة في الرياض اليوم
01:04 | 2025-03-25
تحقيق يكشف مخابئ الحوثيين وقواعدهم العسكرية في كتاف صعدة
00:58 | 2025-03-25
أول صدام بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان الجديد
00:52 | 2025-03-25
أردوغان يصف المحتجين بـ "إرهابيي الشوارع"
فيديو
"خايفة عالبقاع".. ماغي فرح تؤكد ان الحرب لم تنتهِ بعد وهذا ما قالته عن الوضع في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"خايفة عالبقاع".. ماغي فرح تؤكد ان الحرب لم تنتهِ بعد وهذا ما قالته عن الوضع في لبنان (فيديو)
00:43 | 2025-03-25
25/03/2025 08:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
15:00 | 2025-03-22
25/03/2025 08:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
15:00 | 2025-03-22
25/03/2025 08:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24