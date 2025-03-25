الجيش الإسرائيلي يقصف قاعدتين عسكريتين في حمص

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أعلن الجيش ، صباح الثلاثاء، أنه قصف أهدافا في قاعدتين عسكريتين سوريتين في حمص وسط .وقال الجيش في بيان على تطبيق تليغرام "قبل قليل، قصف جيش قدرات عسكرية متبقية في قاعدتي تدمر والتيفور العسكريّتين السوريتين"، علما بأن قاعدة "التيفور" المشتقّ اسمها من T4 بالإنجليزية وتدعى أيضا "قاعدة التياس الجوية العسكرية" هي مطار عسكري يبعد 50 كيلومترا غرب تدمر.وأضاف الجيش أنهما تحتويان على "قدرات عسكرية".