حرب السودان.. ارتباك ميداني وحرائق في الخرطوم "المدمرة"

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تضاربت التقارير حول حقيقة الأوضاع الميدانية في العاصمة السودانية الخرطوم التي شهدت العديد من معالمها دمارا هائلا خلال الساعات الماضية مع اندلاع حرائق ضخمة في مناطق بشرق ووسط .ونقلت منصات إعلامية عن شهود عيان رصدهم لتحركات بأعداد كبيرة لقوات الدعم السريع من وسط وشرق الخرطوم في اتجاه منطقة جبل أولياء بجنوب الخرطوم.ونشر ناشطون في وسائط التواصل الاجتماعي صورا تظهر حجم الدمار الهائل الذي لحق بالقصر الرئاسي في وسط الخرطوم، ومبنى قاعة الصداقة في الجزء الغربي من ، وعدد من المباني والمنشآت الرئيسية بسبب القصف الجوي والمدفعي.وتزامنا مع وصول وحدات من الجيش والمجموعات المقاتلة معه إلى مناطق في شرق الخرطوم، تقارير عن انتهاكات كبيرة في حق السكان المدنيين خصوصا في منطقة الجريف.وأكدت مجموعة محامو الطوارئ - هيئة حقوقية - تعرض المدنيين لانتهاكات جسيمة جراء العمليات المتصاعدة.وأوضحت في بيان، يوم الثلاثاء: "منذ دخول الجيش محلية شرق النيل، ارتكبت جرائم جسيمة وانتهاكات ممنهجة، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية بشكل خطير".وأشار الى مقتل واصابة عدد من المدنيين في منطقة الجريف إثر قصف عنيف تعرضت له من اتجاه القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم والتي يقول الجيش إنه يسيطر عليها منذ السبت.وأضاف "تسببت الانتهاكات في تدهور خطير للوضع الإنساني، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، مع استمرار العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية، مما يشكل خرقا واضحا لالتزامات أطراف النزاع بموجب القانون الدولي الإنساني".ودعت مجموعة محامو الطوارئ إلى دعم جهود بعثتي تقصي الحقائق التابعتين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لضمان إجراء تحقيق المستقل في الجرائم المرتكبة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون. (سكاي نيوز)