ستكون جلسة علنية.. محكمة فرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق الأسد

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أفاد مصدر قضائي أمس الاثنين ان محكمة النقض تنظر في الرابع من تموز في صلاحية مذكّرة توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية صادرة بحق بشار الأسد حين كان رئيسا لسوريا وبالتالي تمتّعه المحتمل بحصانة.وللبتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف ستعقد محكمة النقض وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، جلسة عامة علنية.سيتعيّن على القضاة البتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني 2023 بحق بشار الأسد في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نُسبت إلى قواته في الخامس من آب في عدرا ودوما (450 مصابا) وفي 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وفق الاستخبارات الأميركية.وأقرّت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنه "من المحتمل" أن يكون بشار الأسد ضالعا في هذه الهجمات، لكنها اعترضت على الأسس القانونية لصدور هذه المذكّرة، معتبرة أن المُلاحق يتمتّع بحصانة شخصية إذ كان ما زال لدى صدورها رئيس دولة.وتم رد طلب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب إبطال المذكّرة في حزيران 2024. وقدّمت النيابة العامة الاستئنافية في باريس لائحة استئناف سيُنظر فيها في الرابع من تموز.ومُنح بشار الأسد لجوءا إنسانيا في بعدما أطاحه من الحكم في كانون الأول تحالف فصائل مسلّحة بقيادة تحرير الشام.وستنظر محكمة النقض في اليوم نفسه باستئناف تقدّم به أديب ميالة، السابق للمصرف المركزي السوري (2005-2016) يدفع فيه بعدم جواز ملاحقته في فرنسا بسبب تمتّعه بحصانة وظيفية.(سكاي نيوز)