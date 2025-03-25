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عربي-دولي

مستوطنون يعتدون عل مخرج الفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى"

Lebanon 24
25-03-2025 | 00:44
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اعتقل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، في الضفة الغربية المحتلة المخرج الفلسطيني حمدان بلال بعد أسابيع من فوز "لا أرض أخرى"، الفيلم الوثائقي الذي شارك في إخراجه، بجائزة أوسكار، وفق شريكه في العمل المخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام.
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وروى أبراهام في منشور على منصة إكس أنّ "مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل حمدان بلال (...) وفي حين كان مصابا بجروح وينزف دخل جنود سيارة الإسعاف التي كان قد طلبها واعتقلوه".


وجرى ذلك في قرية سوسيا في جنوب الضفة الغربية، وفق مركز اللاعنف اليهودي، وهو منظمة غير حكومية معارضة للاستيطان.

وأكّد أعضاء في هذا المركز أنهم كانوا موجودين في المكان ووثّقوا ما جرى بالفيديو.


 وردّا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه بصدد التحقّق من هذه المعلومات.

والفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" صُوّر في منطقة مسافر يطا القريبة من سوسيا، وهو يروي قصة شاب فلسطيني يناضل ضد ما تصفه الأمم المتحدة بأنه تهجير قسري لسكان قرى الجوار.

ويتحدّر من مسافر يطا التي صنّفتها إسرائيل منطقة عسكرية، باسل عدرا، أحد المخرجَين الفلسطينيَّين للفيلم.

وبعد معركة قضائية مطوّلة، أصدرت المحكمة العليا في أيار 2022 قرارا يعطي الجيش الإسرائيلي الحقّ في تصنيف مسافر يطا منطقة عسكرية، ما يفسح المجال أمام طرد سكان ثماني قرى يريد الجيش إقامة معسكر رماية فيها. (سكاي نيوز)
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