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عربي-دولي

أردوغان يصف المحتجين بـ "إرهابيي الشوارع"

Lebanon 24
25-03-2025 | 00:52
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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من يحتجون ضد سجن السياسي المعارض ، وعمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو ، اليوم الاثنين، بـ "إرهابيي الشوارع"، ووصف الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير بأنها عنيفة.


وقال أردوغان إن "إرهابيي الشوارع" يهاجمون الشرطة بالحجارة والعصي والأحماض والفؤوس، مضيفا أن هذا لم يزعج حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يتزعمه إمام أوغلو.
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وأضاف الزعيم التركي إن الحزب سيحاسب على ذلك في المحكمة.

وقال إن الأحداث "سرعان ما تحولت إلى حركة عنيفة" بعد دعوات من حزب الشعب الجمهوري لمعارضة اعتقال عمدة المدينة.
واعتقل إمام أوغلو، يوم الأحد، على خلفية تحقيقات ضد الفساد. كما يجري التحقيق معه بتهم تتعلق بالإرهاب.

ويرى حزبه أن الاتهامات ما هي إلا محاولة من أردوغان للقضاء على منافس سياسي، ودعا إلى احتجاجات سلمية.

وقال إمام أوغلو مساء الاثنين ، في رسالة تم نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس،:" يا قوات الأمن ورجال الشرطة الأحباء ، أرجوكم عاملوا شعبنا بشكل جيد".

كما تم تنظيم احتجاجات في أماكن عديدة في تركيا هذا المساء، رغم حظر المظاهرات في اسطنبول وأنقرة وإزمير. (سكاي نيوز)
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