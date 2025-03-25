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عربي-دولي

جولة مفاوضات أميركية أوكرانية جديدة في الرياض اليوم

Lebanon 24
25-03-2025 | 01:06
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تتواصل المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يلتقي اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض وفدان رفيعا المستوى من أوكرانيا والولايات المتحدة لمتابعة المفاوضات الروسية الأميركية، بشأن مقترح وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو.
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تأتي هذه المحادثات بعد أن بحثت الجولة الثالثة من المفاوضات الأميركية - الروسية والأميركية - الأوكرانية، في الرياض، أمس الاثنين، في لقاءين منفصلين، جوانب فنية، شملت حماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، ومصير الأطفال الأوكرانيين المختطفين، ووقفاً جزئياً لإطلاق النار.
وعلى الجانب الآخر من المباحثات، أفادت وزارة الخارجية الروسية باختتامِ محادثات اللجان الفنية الروسية - الأميركية المغلقة في العاصمة السعودية بشأن أوكرانيا، وأوضحت الخارجية الروسة أنّ الكرملين والبيت الأبيض سينشران بياناً مشتركاً في وقت لاحق من اليوم.

وقالت وسائل إعلام روسية إنّ المحادثات استمرّت لمدّة 12 ساعة، فيما تواصلت في الساعات الأخيرة جولة مفاوضات بين كييف وواشنطن.

وأوروبيًا، التقى قادة الجيشين البريطاني والفرنسي في لندن في مستهل أسبوع سيشهد مزيدا من المحادثات حول خطط تشكيل قوة لحفظ السلام في أوكرانيا.
وقال رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، بعد اجتماعه مع نظيره الفرنسي، إن القوتين النوويتين الأوروبيتين تتقدمان لتعزيز شراكة أقوى وأعمق.

هذا ويأتي الاجتماع في وقت من المقرر أن تستمر فيه عمليات التخطيط لقوة حفظ السلام الأوروبية في أوكرانيا هذا الأسبوع في مقر القيادة العسكرية البريطانية في نورثوود.

بدوره قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، في كلمة له امام مجلس العموم، إن بلاده تريد رؤية نجاح المحادثات بين أوكرانيا وروسيا لكنها لن تخاطر بالسلام بنسيان الحرب.

هيلي أكد أيضا أن بريطانيا ستقدم 4.5 مليارات لأوكرانيا هذا العام.

كما دافع هيلي عن التحالف الذي تقوده بريطانيا وفرنسا للتدخل والمساعدة في ضمان سلام دائم في أي تسوية في أوكرانيا.
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