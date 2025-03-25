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رداً على مناورات سيول وواشنطن وطوكيو.. بيونغ يانغ تحذر

Lebanon 24
25-03-2025 | 01:26
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نددت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء بالمناورات البحرية المشتركة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، محذرة من ردود "ساحقة" و"حاسمة" على أي استفزازات من الدول المعادية.

وأصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تعليقا حول المناورات البحرية الثلاثية التي جرت في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو الجنوبية بكوريا الجنوبية من الاثنين إلى الخميس الماضي، بحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).
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وتعد هذه التدريبات الأولى من نوعها هذا العام والأولى منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة في كانون الثاني، وقد شاركت فيها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس كارل فينسون" بهدف تعزيز الردع ضد التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن هذه المناورات تسهم في تصعيد التوترات السياسية والعسكرية الإقليمية إلى أقصى حد، مشيرة إلى أنها تزامنت مع التدريبات السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "درع الحرية".

وقالت الوكالة: "إن جنون المغامرة الأميركي للهيمنة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالكامل، بالتعاون مع القوى المعادية، تجاوز كل السوابق".
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