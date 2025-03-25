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عربي-دولي
وسط تكتم حوثي شديد.. مصير عبد الملك الحوثي لا يزال مجهولا بعد الضربات الاميركية على صعدة
Lebanon 24
25-03-2025
|
02:42
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تصدر اسم زعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي منصة "إكس" عقب تصريح مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتر بشأن مقتله في قصف أميركي على مواقع الحوثيين في اليمن.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتر في تصريحات صحفية : "لقد نجحنا في
القضاء
على قيادات رئيسية في جماعة الحوثي بما في ذلك زعيمهم".
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وأضاف والتر، في تصريحات تلفزيونية، متحدثًا عن الحوثيين: "لقد استهدفنا مقراتهم ومراكز الاتصالات ومصانع الأسلحة وحتى بعض منشآت إنتاج الطائرات المسيرة فوق الماء".
وأشار المسؤول الأميركي، إلى أن
ترامب
قرر توجيه ضربات قوية للحوثيين.
وأثار تصريح والتر التكهنات، بعد حديثه عن "زعيمهم"، فيما تشير المعلومات المتداولة إلى أن الغارة الأميركية،على مبنى في منطقة عصر بصنعاء، استهدفت اجتماعا يضم قيادات بارزة في الصف الأول للجماعة، ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوفها، وسط تكتم شديد من قبل الحوثيين حول
مصير
زعيمهم.
ولم يصدر أي بيان رسمي من الحوثي يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.
وتقول المصادر إن الغارة استهدفت مبنى في مصلحة الهجرة المدنية والأحوال الشخصية، وهو مبنى يتم فيه تسجيل خطابات زعيم المليشيات، وفق الأنباء المتداولة.
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