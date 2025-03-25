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عربي-دولي

عن الحوار مع واشنطن بالرياض.. مفاوض روسي: صعب لكنه مفيد وسيتواصل

Lebanon 24
25-03-2025 | 03:00
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قال عضو في الوفد الروسي لوكالة "تاس" للأنباء إن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة صعبة، لكنها مفيدة، مضيفا أن الأمم المتحدة ودولا أخرى ستشارك في مناقشات إضافية.
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ونقلت الوكالة عن غريغوري كاراسين، عضو مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا من البرلمان) قوله: "نوقش كل شيء، كان هناك حوار مكثف وصعب، لكنه كان مفيدا جدا لنا وللأميركيين".

وأضاف كاراسين بأن المشاورات التي عقدت مع ممثلي الولايات المتحدة في الرياض، أمس الاثنين، تناولت عددا كبيرا من الملفات. وقال: لوكالة "تاس" للأنباء الرسمية الروسية: "تباحثنا في كل شيء، كان حوارا مكثفا وليس سهلا لكنه مفيد لنا وللأميركيين" مضيفا "سنواصل ذلك".
 
وكانت وزارة الخارجية الروسية أفادت باختتامِ محادثات اللجان الفنية الروسية - الأميركية المغلقة في العاصمة السعودية بشأن أوكرانيا، وأوضحت الخارجية الروسة أن الكرملين والبيت الأبيض سينشران بياناً مشتركاً في وقت لاحق من اليوم.

وقالت وسائل إعلام روسية إن المحادثات استمرّت لمدّة 12 ساعة، فيما تواصلت في الساعات الأخيرة جولة مفاوضات بين كييف وواشنطن.
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