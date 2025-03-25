عن الحوار مع واشنطن بالرياض.. مفاوض روسي: صعب لكنه مفيد وسيتواصل

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قال عضو في الوفد الروسي لوكالة "تاس" للأنباء إن المحادثات بين والولايات المتحدة صعبة، لكنها مفيدة، مضيفا أن الأمم المتحدة ودولا أخرى ستشارك في مناقشات إضافية.ونقلت الوكالة عن غريغوري كاراسين، عضو مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا من البرلمان) قوله: "نوقش كل شيء، كان هناك حوار مكثف وصعب، لكنه كان مفيدا جدا لنا وللأميركيين".وأضاف كاراسين بأن المشاورات التي عقدت مع ممثلي في الرياض، أمس الاثنين، تناولت عددا كبيرا من الملفات. وقال: لوكالة "تاس" للأنباء الروسية: "تباحثنا في كل شيء، كان حوارا مكثفا وليس سهلا لكنه مفيد لنا وللأميركيين" مضيفا "سنواصل ذلك".