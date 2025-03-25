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عربي-دولي
لليوم الحادي عشر.. الضربات الاميركية متواصلة على مواقع الحوثيين في اليمن
Lebanon 24
25-03-2025
|
03:06
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شنت المقاتلات الأميركية نحو 13
غارة
جوية، مساء الاثنين، على ثكنات ومخابئ عسكرية ومخازن أسلحة للحوثيين في مديريتي الصفراء وكِتاف. وأوضحت مصادر أن القصف طال منطقتي "عكوان" و"العصائد" القريبة من معسكر كهلان شمال شرق مدينة صعدة.
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وأعقبت الغارات انفجارات عنيفة، يُعتقد أنها ناجمة عن تدمير مخازن أسلحة ومخابئ تحت الأرض كانت تستخدمها جماعة الحوثي.
مصادر عسكرية يمنية أكدت أن الغارات استهدفت أيضا تحصينات تحت الأرض يعتقد أن بعض قادة الحوثي يتحصنون فيها، فيما أعلن الحوثيون أن الطيران الأميركي شن 12
غارة
على صعدة تركز معظمها على قحزة في غرب
المدينة
.
واستهدفت الغارات الأميركية مناطق عدة في محيط مدينة صعدة، كما استهدفت منطقة "الصّبر" في مديرية كتاف
شرقي
المحافظة.
هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثين باستهداف المقاتلات الأميركية مستشفى في صعدة للمرة الثانية.
من جهتها، نشرت
القيادة
المركزية الأميركية "سنتكوم"، عبر منصّة "إكس"، لقطات جديدة للمقاتلات الأميركية وهي تنتطلق من حاملة الطائرات هاري ترومان لتنفيذ غارات على مواقع عسكرية حوثية في اليمن.
وعلى وقع تصاعد الضربات الأميركية على مواقعها وثكناتها ومخابئ الأسلحة، بدأت جماعة الحوثي حملة اعتقالات في صنعاء ومحافظة صعدة.
وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن حملة الاعتقالات الجديدة تستهدف المواطنين الذين يشك الحوثيون بتحركاتهم وولائهم.
ففي صنعاء أكد سكان محليون أن حملة مداهمات طالت عشرات المنازل في الأحياء التي تعرضت فيها مواقع حوثية للقصف، واعتقلت عددا من الأشخاص الذين تشتبه بهم وتتهمهم بالتخابر مع الخارج.
أما محافظة صعدة، فقد حولتها جماعة الحوثي إلى منطقة عسكرية مغلقة، مشددة إجراءات المراقبة على السكان المحليين ومنعت اقترابهم من المناطق المستهدفة بالقصف.
وبحسب مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، فإن الضربات الأميركية نجحت في القضاء على قيادات حوثية بارزة، من بينهم مسؤول الصواريخ الأول في الجماعة.
غير أن الحوثيين لم يؤكدوا هذه المزاعم حتى الآن، حيث اعتادوا التقليل من حجم خسائرهم والمبالغة في نجاح هجماتهم ضد السفن الحربية الأميركية.
وقال والتز في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" CBS يوم الأحد: "لقد استهدفنا مقار قيادتهم، ومراكز الاتصالات، ومصانع الأسلحة، وحتى بعض منشآت إنتاج المسيرات".
وأظهرت لقطات مصورة نشرها الحوثيون أنقاض المبنى المدمر، مع برك دماء منتشرة على الأرض المغطاة بالغبار الرمادي الناتج عن القصف.
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