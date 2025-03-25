الأرجنتين تفتح أرشيفها الخاص بنازيين فروا إليها

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قال رئيس حكومة الأرجنتين غييرمو فرانكوس، إن رئيس الدولة خافيير ميلي سمح بالوصول إلى كل الوثائق المتعلقة بالنازيين الذين فروا إلى بلاده بعد الحرب العالمية الثانية.وأضاف رئيس الوزراء في مقابلة مع قناة DNews التلفزيونية: "قبل فترة، استقبل الرئيس ميلي، السيناتور الأمريكي ستيف داينز، الذي كان يكافح منذ فترة طويلة من أجل نشر جميع الوثائق التي تعود إلى الوقت الذي كانت فيه الأرجنتين تحمي أولئك الذين فروا من ألمانيا النازية. ولا تزال هناك وثائق لم يتم الكشف عنها للعامة، تتعلق في المقام الأول بالمعاملات المصرفية. وبناء على طلب داينز، أصدر الرئيس ميلي أوامره بفتح جميع الوثائق التي قد تكون بحوزة أي حكومية في الأرجنتين".ووفقا لرئيس الوزراء، الوثائق الأكثر أهمية ربما تكون بحوزة وزارة .وقال: "ليس سبب لحماية أو منع نشر هذه المعلومات".وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الإدارة الأرجنتينية مانويل أدورني، بأن ميلي أعطى الأمر برفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بأعمال القوات المسلحة للبلاد خلال فترة حكم العسكر (1976-1983).فر عدد كبير من مجرمي النازية إلى دول أمريكا الجنوبية بعد الحرب العالمية الثانية. ومن بين الذين لجأوا إلى الأرجنتين، يمكن ذكر يوسف مينغيل وأدولف آيخمان. (روسيا اليوم)