روسيا: مقتل 6 بينهم صحافيان وسائقهما بقصف مدفعي أوكراني

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن القصف الأوكراني أودى بحياة المراسل الصحفي ألكسندر فيدورتشاك من صحيفة إزفيستيا الروسية والمصور أندريه بانوف والسائق ألكسندر سيركيلي العاملين بقناة زفيزدا التلفزيونية.



وأصيب مراسل قناة زفيزدا نيكيتا جولدن بجروح خطيرة. قالت السلطات الروسية ووسائل إعلام إن قصفا مدفعيا محدد الهدف شنته أوكرانيا أمس الاثنين أسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم صحفيان وسائقهما كانوا في مهمة في أجزاء تسيطر عليها موسكو في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا.وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن القصف الأوكراني أودى بحياة المراسل الصحفي ألكسندر فيدورتشاك من صحيفة إزفيستيا الروسية والمصور أندريه بانوف والسائق ألكسندر سيركيلي العاملين بقناة زفيزدا التلفزيونية.وأصيب مراسل قناة زفيزدا نيكيتا جولدن بجروح خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان على تطبيق تيليغرام إن الهجوم "كان قصفا مدفعيا محدد الهدف نفذته كييف".



وأضافت دون تقديم أدلة أن "الهجوم تم بذخائر راجمات صواريخ عالية الدقة على مركبة محددة سلفا على أنها مدنية كان على متنها ممثلون عن الصحافة".



ووقع الهجوم تزامنا مع اجتماع في السعودية بين المفاوضين الروس والأميركيين لمناقشة وقف إطلاق النار الجزئي المحتمل المستمرة منذ ثلاث سنوات.



وقال ليونيد باسيتشنيك الذي عينته حاكما لمنطقة لوغانسك إن ستة أشخاص قتلوا جراء القصف لكنه لم يذكر أسماء القتلى الآخرين.



وذكرت صحيفة إزفيستيا على موقعها الإلكتروني أن فيدورتشاك كان يعد تقريرا عن عمل أطقم الطائرات المسيرة عندما تعرضت سيارته للقصف.