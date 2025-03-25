قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تعارض قرار إدخال عمال من سوريا إلى الجولان

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كشف مصادر لصحيفة "هآرتس" أن قيادة الجبهة الشمالية في الجيش تعارض قرار وزير يسرائيل كاتس إدخال العمال الدروز من سوريا إلى الجولان.وقالت الصحيفة في تقرير إن الخلاف بين كاتس وقيادة الشمالية، يمنع حتى الآن، دخول العمال الدروز من سوريا إلى إسرائيل، وهو الإجراء الذي أعلن عنه كاتس قبل نحو أسبوعين. وقد تبنى وزير ، موشيه أربيل، موقف الجيش وامتنع عن التوقيع على الأوامر التي تسمح بدخول هؤلاء العمال.في هذا السياق، وجه كبار الضباط في الجيش انتقادات حادة للتصريحات العلنية التي يدلي بها الوزير عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول القضايا الحساسة المتعلقة بسوريا. ووفقا لهم، فإن هذه التصريحات قد تؤدي إلى "تصعيد غير ضروري مع نظام أحمد الشرع، وتعريض حياة سكان هضبة الجولان للخطر، في وقت يسعى الجيش إلى تعزيز علاقاته معهم".ووفقا لمصادر مطلعة على الموضوع، فإن سبب التأخير يعود إلى موقف قائد الشمالية، اللواء أوري غوردين، الذي يرى أن دخول هؤلاء العمال يجب أن يتم فقط بعد إعداد شامل، والتأكد من هوية كل فرد منهم. وبدون هذه الإجراءات، يخشى الجيش من احتمال استغلال جهات معادية لهذا لإدخال عناصر تهدد الأمن .ويرى كبار المسؤولين في الجيش أن إدخال العمال دون التحضير الكافي قد يشكل خطرا عليهم أيضا، إذ من الممكن أن يعتبرهم النظام السوري أو الجماعات الإرهابية متعاونين مع إسرائيل، أو أن يحاولوا تجنيدهم والحصول على معلومات منهم عند عودتهم إلى سوريا.بالإضافة إلى قراره بشأن دخول العمال، أعلن كاتس مؤخرا عن استعداده للتدخل في الشأن السوري لحماية الدروز هناك. وقبل نحو أسبوعين، قام بجولة في جبل الشيخ السوري برفقة نائب رئيس الأركان، تمير يدعي، لكن دون حضور قائد الشمالية.وبعد الجولة، أصدر كاتس بيانا أكد فيه أن إسرائيل "ستحمي أشقاءها في سوريا من أي تهديد"، دون التشاور المسبق مع كبار مسؤولي الأمن.ووفقا لمصدر في المؤسسة الأمنية، فإن التعهد بالتدخل العسكري لحماية القرى الدرزية في منطقة دمشق أو في عمق سوريا قد تكون له عواقب وخيمة، وقد يصل إلى فتح جبهة جديدة.وأوضح مسؤول أمني أنه "عندما تعلن إسرائيل رسميا أنها ستدافع عن الدروز، يجب أن يكون هذا مدعوما بخطة عملياتية واضحة، وفهم بأننا سنرد إذا قام النظام السوري بمهاجمتهم. وإذا تعرضوا لهجوم ولم تساعدهم إسرائيل لأي سبب، فإن مكانتها الإقليمية وهيبة الجيش قد تتآكل، وقد يدفع ذلك بعض الفئات إلى العودة إلى أحضان النظام السوري". (روسيا اليوم)