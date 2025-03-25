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عربي-دولي

تدافع في مسجد مصري يودي بحياة طفلة

Lebanon 24
25-03-2025 | 04:31
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شهدت مدينة الأقصر في صعيد مصر واقعة مؤلمة، فجر الثلاثاء، حيث تسبب حادث تدافع داخل أحد المساجد في مصرع طفلة وإصابة 8 آخرين.
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المحلية، أن "حالة من الذعر انتابت المصلين في أحد مساجد منطقة العوامية بالأقصر خلال صلاة التهجد، بعد تصاعد دخان اعتقدوا أنه حريق في المسجد".
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، أن بعض السيدات لاحظن الدخان أثناء الصلاة، فاعتقدن بوجود حريق، وهو ما لم يكن صحيحا.

وتبع ذلك حالة من الهلع بسبب الاعتقاد الخاطئ، مما أسفر عن حالات تدافع خلال الفرار من المسجد، وتسبب في مصرع الطفلة التي بلغت من العمر 10 سنوات، وإصابة نساء بحالات إغماء وإصابات طفيفة، وفق تقارير إعلامية محلية.

ونقلت الصحيفة أن الجهات الأمنية اكتشفت عدم وجود أي حريق، وكان الدخان بسبب حرق مخلفات في منطقة مجاورة للمسجد.
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