انفجار للغاز في مبنى متعدد الطوابق في عاصمة داغستان الروسية (فيديو)

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أفادت السلطات بإصابة شخصين وإجلاء 150 آخرين بعد انفجار للغاز وقع في مبنى الطوابق في محج قلعة عاصمة داغستان في جنوب الاثنين.وقالت في داغستان إن امرأة بحالة خطيرة ورجلا بحالة متوسطة تم نقلهما إلى المستشفى.وأعلنت وزارة الطوارئ أنه تم إجلاء 150 شخصا من شقق مجاورة للشقة التي وقع فيها الانفجار، وأضافت أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الذي اندلع بعد الانفجار.وذكرت الطوارئ أن الشقة المنكوبة تقع في الطابق السابع من مبنى مكون من 14 طابقا.وأدى الانفجار إلى تضرر نوافذ 5 منازل مجاورة و50 سيارة مصفوفة قرب الموقع.وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث، فيما أوضحت بلدية محج قلعة أن المبنى المنكوب لم يتم إدخاله حيز الخدمة بعد، لم يكن ينبغي أن يكون هناك سكان فيها، كما أن المبنى مدرج في سجل المباني المشيدة بشكل غير قانوني.وفي حادث منفصل وقع في محج قلعة اليوم أيضا، أفادت الشرطة بوقوع انفجار في متجر للهواتف المحمولة، أدى إلى إصابة شخصين حسب المعلومات الأولية، تم إرسال عناصر من الشرطة وخدمات الطوارئ إلى الموقع. (روسيا اليوم)