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عربي-دولي

لولاية سابعة... لوكاشينكو يتولى منصبه رسميا رئيسا لبيلاروسيا

Lebanon 24
25-03-2025 | 06:14
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تولى ألكسندر لوكاشينكو اليوم الثلاثاء، منصبه رئيسا لبيلاروسيا للمرة السابعة، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في كانون الثاني 2025.
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وأدى لوكاشينكو، اليمين الدستورية واضعا يده اليمنى على نسخة خاصة من الدستور البيلاروسي، قائلا: "بتولي منصب رئيس جمهورية بيلاروسيا، أقسم رسميا أن أخدم شعب جمهورية بيلاروسيا بإخلاص، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وأن ألتزم بدستور جمهورية بيلاروسيا وأحميه، وأن أؤدي الواجبات العالية المفروضة عليّ بكل قداسة وإخلاص". (سبوتنيك)
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