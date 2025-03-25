لولاية سابعة... لوكاشينكو يتولى منصبه رسميا رئيسا لبيلاروسيا

تولى ألكسندر لوكاشينكو اليوم الثلاثاء، منصبه رئيسا لبيلاروسيا للمرة السابعة، وذلك بعد فوزه في الانتخابات ، التي جرت في كانون الثاني 2025.

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وأدى لوكاشينكو، اليمين الدستورية واضعا يده اليمنى على نسخة خاصة من البيلاروسي، قائلا: "بتولي منصب رئيس بيلاروسيا، أقسم رسميا أن أخدم شعب بيلاروسيا بإخلاص، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وأن ألتزم بدستور بيلاروسيا وأحميه، وأن أؤدي الواجبات العالية المفروضة عليّ بكل قداسة وإخلاص". (سبوتنيك)