بـ50 ألف جنديّ... هذا ما تُخطّط له إسرائيل

Advertisement

أكدت شبكة "سي ان ان" الأميركية نقلا عن مسؤول إسرائيلي ومصدر ، أن تُخطط لهجوم كبير محتمل على ، يتضمن إرسال عشرات الآلاف من للقتال واحتلال مناطق واسعة من القطاع.وأوضحت الشبكة أن هذا الهجوم يُعدّ أحد السيناريوهات العديدة التي تدرسها الحكومة الإسرائيليّة، في ظل تكثيف هجماتها على غزة للضغط على لإطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين دون إنهاء الحرب.ولفتت إلى أن مصر وقطر تكثفان جهودهما لإحياء وقف إطلاق النار، فيما قال أحد المصادر إن "التسريبات حول هجوم كبير هي جزء من جهد إسرائيلي لممارسة المزيد من الضغط على على طاولة المفاوضات".وأشار التقرير إلى أن سبق أن ألمحت إلى استعدادها لوقف الهجمات إذا وافقت على إطلاق سراح الأسرى، إلا أن الجيش ، بقيادة رئيس أركانه الجديد إيال زامير، "يُعدّ منذ أسابيع خططا لعملية واسعة النطاق في غزة".وشدد إيال هولاتا، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي ، في تصريح لـ"سي ان ان"، على أنه "إذا لم تُجدَّد مفاوضات الأسرى، فإن البديل الوحيد هو استئناف القتال. وهناك خطط جادة".وأشارت الشبكة إلى أن الجيش نفذ هجمات برية عديدة في غزة خلال الحرب، لكنه كان ينسحب بعد أيام أو أسابيع، ما يسمح لحماس بإعادة صفوفها في المناطق التي أخلاها.ووفقا للمصادر، فإن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في طرد قوات من مناطق شاسعة في غزة ثم احتلالها لمنع عودة الحركة إليها، وهو ما قد يؤدي إلى احتلال طويل الأمد ومواجهة تمردات لسنوات.وأوضح التقرير أن "الهجوم المحتمل قد يشمل خمس فرق عسكرية إسرائيلية، أي حوالي 50 ألف جندي".ونقلت "سي إن إن" عن الجنرال المتقاعد زيف أن "الحكومة الإسرائيلية تصعّد الضغط لإعادة إلى طاولة المفاوضات بشروطها"، لكنه حذر من أن "التصعيد قد يقود إلى نقطة اللاعودة، ما يضع في مستنقع يصعب الخروج منه".ونقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الجيش بدأ بالفعل الاستعداد لهجوم واسع، باستعادة نصف ممر "نتساريم"، الذي يفصل شمال غزة عن بقية القطاع، وتعزيز مواقعه في الشمال والجنوب.وشدد التقرير على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، جعل القضاء على هدفا رئيسيا للحرب، متعهدا بـ"نصر مطلق"، إلا أن التوسع العسكري قد يواجه معارضة داخلية، حيث يطالب معظم الإسرائيليين باتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى بدلا من استمرار الحرب.وقال هولاتا: "ما سنراه هو وجود دائم للجيش يقاتل ضد التمرد على الأرض، ولن يكون هناك خيار سوى أن يتحمل الجيش مسؤولية المساعدات الإنسانية".وأوضحت "سي ان ان" أن منعت منذ بداية آذار الجاري كافة المساعدات الإنسانية من دخول ، ما فاقم الأزمة الإنسانية.ولفت زيف إلى أن استمرار احتلال غزة "ليس في مصلحة ، على الأقل في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن "بعض المتطرفين في الحكومة، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد يكونون مؤيدين لذلك، لكنه لا يمثل السياسة الإسرائيلية المثلى حاليا". (عربي 21)