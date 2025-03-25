أوكرانيا تعلن إسقاط 78 مسيرة روسية

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قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز إسكندر-إم و139 طائرة مسيرة خلال هجوم شنته الليلة الماضية، ما أسفر عن إصابة اثنين وإلحاق أضرار بمنشأتي تخزين.وأضافت في بيان على تطبيق تلغرام أنها أسقطت 78 طائرة مسيرة فيما لم تصل 34 طائرة مسيرة أخرى إلى أهدافها. ولم تذكر القوات الجوية ما الصاروخ والطائرات المسيرة المتبقية وعددها 27.وقال مسؤولون إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في حظيرة طائرات تابعة لشركة في منطقة بولتافا، ما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بمنشأتين للتخزين في منطقة كييف.وقال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف إن الهجوم بالطائرات المسيرة ألحق أضراراً بخطوط كهرباء السكك الحديدية وأشعل حريقاً امتد على مساحة 8400 متر مربع حول مؤسسة غير عاملة في بلدة إيزيوم في خاركيف بشمال شرق البلاد.وأضاف أن منشأتين للبنية التحتية المدنية تضررتا أيضاً، لكنه لم يذكر وقوع إصابات.ووقع الهجوم الروسي الليلي في أعقاب محادثات جرت أمس الإثنين بين وفد روسي ومسؤولين أميركيين في بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في البحر الأسود المستمرة منذ ثلاث سنوات بين وأوكرانيا.