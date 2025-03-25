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غانتس: لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل

Lebanon 24
25-03-2025 | 06:45
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دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، إلى إجراء انتخابات مبكرة، خلال مؤتمر عقد في مركز هرتسليا متعدد التخصصات بمدينة هرتسليا في وسط إسرائيل.
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن غانتس حث المواطنين خلال المؤتمر على مقاومة الحكومة "بما يتماشى مع القانون".

وقال غانتس: "أنا مقتنع بضرورة استبدال الحكومة وإجراء الانتخابات. ليس هناك سبيل آخر سوى إعادة السلطة إلى الشعب".
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