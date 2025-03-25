غانتس: لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل

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دعا رئيس أركان الجيش السابق وزعيم حزب غانتس، إلى إجراء انتخابات مبكرة، خلال مؤتمر عقد في مركز هرتسليا متعدد التخصصات بمدينة هرتسليا في وسط .وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، اليوم الثلاثاء، أن غانتس حث المواطنين خلال المؤتمر على مقاومة الحكومة "بما يتماشى مع القانون".وقال غانتس: "أنا مقتنع بضرورة استبدال الحكومة وإجراء الانتخابات. ليس هناك سبيل آخر سوى إعادة السلطة إلى الشعب".