العملة الإيرانية تهوي لمستوى قياسي أمام الدولار... كم سجّلت؟

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هبطت قيمة العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، إلى مليون ريال مقابل الدولار، وفقا لما ذكرته "تي جي يو" .وانخفض سعر صرف العملة بواقع 50 ألف ريال إلى 1,036,000 ريال للدولار الواحد.