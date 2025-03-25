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إقتصاد

العملة الإيرانية تهوي لمستوى قياسي أمام الدولار... كم سجّلت؟

Lebanon 24
25-03-2025 | 06:58
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هبطت قيمة العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، إلى مليون ريال مقابل الدولار، وفقا لما ذكرته وكالة "تي جي يو" المالية الإيرانية.
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وانخفض سعر صرف العملة الإيرانية بواقع 50 ألف ريال إلى 1,036,000 ريال للدولار الواحد.

ويأتي تراجع العملة الإيرانية مع استئناف الولايات المتحدة سياسة "الضغط القصوى" على طهران. (روسيا اليوم)
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