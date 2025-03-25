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إقتصاد
العملة الإيرانية تهوي لمستوى قياسي أمام الدولار... كم سجّلت؟
Lebanon 24
25-03-2025
|
06:58
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هبطت قيمة العملة
الإيرانية
إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، إلى مليون ريال مقابل الدولار، وفقا لما ذكرته
وكالة
"تي جي يو"
المالية
الإيرانية
.
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وانخفض سعر صرف العملة
الإيرانية
بواقع 50 ألف ريال إلى 1,036,000 ريال للدولار الواحد.
ويأتي تراجع العملة
الإيرانية
مع استئناف
الولايات المتحدة
سياسة "الضغط القصوى" على طهران. (روسيا اليوم)
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