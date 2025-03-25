بعد أن أثارت استياءه.. إزالة لوحة ترامب من مبنى حكومي

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وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، نشر صورة للوحة وأبدى انزعاجه منها، واصفا إياها بـ"السيئة"، الأحد. أزيلت لوحة تجسد الرئيس الأميركي دونالد من مبنى الكابيتول في ولاية كولورادو، بعدما أثارت استياء الرئيس نفسه وسخرية منتقديه.وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، نشر صورة للوحة وأبدى انزعاجه منها، واصفا إياها بـ"السيئة"، الأحد.

وفي هذا السياق، ألقى باللوم على حاكم كولورادو جاريد بوليس، الذي وصفه الرئيس الأميركي بأنه "يساري متطرف".



وكتب في منشوره: "أُفضل عدم وجود صورة على وجود هذه الصورة. يجب أن يخجل من نفسه!".



وزعم من دون دليل أن صورته "حرفت عمدا"، ثم اشتكى من أن سلفه الديمقراطي باراك أوباما "يبدو رائعا" في صورته في مبنى الكابيتول في كولورادو.

ونشر لاحقا صورتين لنفسه، في محاولة لإظهار أنها تعجبه أكثر.



وبعد تعليقات ، قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ بول لوندين، وهو جمهوري، إنه طلب إزالة صورة واستبدالها بأخرى "تظهر شخصيته المعاصرة". (سكاي عربية)