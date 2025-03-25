Advertisement

عربي-دولي

لا انترنت في سوريا... وفنانة تُناشد: "الجميع عم يحاول يتصل بأهله واقربائه"

Lebanon 24
25-03-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1338290-638785066123605989.jpg
Doc-P-1338290-638785066123605989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة أمن الشبكات أنها رصدت انقطاع خدمة الإنترنت في كافة أنحاء سوريا في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء.
Advertisement
 
وأفادت وزارة الاتصالات السورية أنّ "انقطاع خدمة الإنترنت في المحافظات السورية ناجم عن عمل تخريبيّ".

وعلقت الفنانة السوريّة فرح يوسف على انقطاع الانترنت وقالت: "الاتصالات مقطوعة تماماً في ⁧‫سوريا‬⁩!! لا ارضي و لا موبايل ولا انترنت!!"
 
وأضافت: "‏يا جماعة لو سمحتو وصلو الصوت لنفهم شو صاير، الجميع عم يحاول يتصل باهله و اقربائه". 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تعرّض فنانة للضرب.. وابنتها تناشد
lebanon 24
25/03/2025 14:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"لا إنترنت" في غزة.. كيف يعيش الأهالي من دونه؟
lebanon 24
25/03/2025 14:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع
lebanon 24
25/03/2025 14:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بري ليعقوبيان: "انتي مش عم تلاحقي"
lebanon 24
25/03/2025 14:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:35 | 2025-03-25
08:33 | 2025-03-25
08:25 | 2025-03-25
08:11 | 2025-03-25
08:00 | 2025-03-25
07:55 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24