لا انترنت في سوريا... وفنانة تُناشد: "الجميع عم يحاول يتصل بأهله واقربائه"

أفادت "نت بلوكس" لمراقبة أمن الشبكات أنها رصدت انقطاع الإنترنت في كافة أنحاء في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء.

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وأفادت وزارة الاتصالات أنّ "انقطاع الإنترنت في المحافظات ناجم عن عمل تخريبيّ".



وعلقت الفنانة السوريّة فرح انقطاع وقالت: "الاتصالات مقطوعة تماماً في ⁧‫سوريا‬⁩!! لا ارضي و لا موبايل ولا انترنت!!"

وأضافت: "‏يا جماعة لو سمحتو وصلو لنفهم شو صاير، الجميع عم يتصل باهله و اقربائه".