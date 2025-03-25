ضبط مستودع طائرات إنتحارية في سوريا

ضبطت الأمنية مستودع طائرات إنتحارية في القرداحة في شمال غرب "كانت مجهزة لاستهداف مواقع تابعة لوزارة الدفاع".

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وحسب صحيفة "الوطن"، هذه العملية جاءت كجزء من تحقيق بدأه الأمن العام مع كبار ضباط نظام بشار ، سعيا لكشف المخططات وإحباطها قبل تنفيذها. (روسيا اليوم)