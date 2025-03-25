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ضبط مستودع طائرات إنتحارية في سوريا

Lebanon 24
25-03-2025 | 07:40
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ضبطت الأجهزة الأمنية السورية مستودع طائرات إنتحارية في القرداحة في شمال غرب سوريا "كانت مجهزة لاستهداف مواقع تابعة لوزارة الدفاع".
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وحسب صحيفة "الوطن"، هذه العملية جاءت كجزء من تحقيق موسع بدأه الأمن العام مع كبار ضباط نظام بشار الأسد، سعيا لكشف المخططات وإحباطها قبل تنفيذها. (روسيا اليوم)
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