أنقذ عرفات أثناء تحطم طائرته... وفاة ماهر مشيعل بعد معاناة طويلة من السرطان

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تقبلت السفارة في بيروت التعازي، بوفاة المستشار ماهر مشيعل، الذي كان من أبرز عناصر جهاز الأمن الخاص للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عندما كان في تونس ورام الله.ومشيعل عانى لسنوات من مرض السرطان الذي أنهك جسده في الأسابيع الأخيرة من حياته.وقد شيع أبناء الشعب الفلسطيني مشيعل، حيث أقيمت الصلاة على جثمانه في مسجد الخاشقجي، وانطلق موكب التشييع إلى مثوى فلسطين في بيروت تتقدمه فرق الكشافة بعزف موسيقى الثورة ، وسفير دولة فلسطين أشرف دبور، وسفير الجزائر في كمال بوشامة، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل التحرير فتحي أبو العردات، وعائلة الفقيد.