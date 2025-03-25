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أنقذ عرفات أثناء تحطم طائرته... وفاة ماهر مشيعل بعد معاناة طويلة من السرطان

Lebanon 24
25-03-2025 | 07:55
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تقبلت السفارة الفلسطينية في بيروت التعازي، بوفاة المستشار ماهر مشيعل، الذي كان من أبرز عناصر جهاز الأمن الخاص للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عندما كان في تونس ورام الله.
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ومشيعل عانى لسنوات من مرض السرطان الذي أنهك جسده في الأسابيع الأخيرة من حياته.

وقد شيع أبناء الشعب الفلسطيني مشيعل، حيث أقيمت الصلاة على جثمانه في مسجد الخاشقجي، وانطلق موكب التشييع إلى مثوى شهداء فلسطين في بيروت تتقدمه فرق الكشافة بعزف موسيقى الثورة الفلسطينية، وسفير دولة فلسطين أشرف دبور، وسفير الجزائر في لبنان كمال بوشامة، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، وعائلة الفقيد.
 
يذكر أن مشيعل هو من أنقذ عرفات، عند سقوط طائرة الزعيم الفلسطيني في نيسان عام 1992 فوق صحراء ليبيا عندما كان قادما من السودان في اتجاه تونس. (روسيا اليوم)

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