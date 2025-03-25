بنحو الثلث.. الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في غزة

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قالت متحدثة باسم اليوم الثلاثاء، إن ستخفض عدد موظفيها الدوليين في غزة بنحو الثلث مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.وقالت المتحدثة باسم أليساندرا فيلوتشي، في مؤتمر صحافي بجنيف "نسعى لخفض عدد الموظفين الدوليين بنحو الثلث، والسبب في ذلك يعود في الواقع إلى أن أنطونيو غوتيريش لا يملك ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة"، وذكرت أن هذا يعني حوالي 30 من أصل 100 موظف دولي.وأضافت أن الوكالات ذات الصلة تشمل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة للطفولة "اليونيسف".