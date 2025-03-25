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عربي-دولي

بنحو الثلث.. الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في غزة

Lebanon 24
25-03-2025 | 08:11
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قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن المنظمة الدولية ستخفض عدد موظفيها الدوليين في غزة بنحو الثلث مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.
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وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي، في مؤتمر صحافي بجنيف "نسعى لخفض عدد الموظفين الدوليين بنحو الثلث، والسبب في ذلك يعود في الواقع إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش لا يملك ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة"، وذكرت أن هذا يعني حوالي 30 من أصل 100 موظف دولي.

وأضافت أن الوكالات ذات الصلة تشمل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
 
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