الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على سيارة بعد محاولة دهس

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أعلنت ، الثلاثاء، أن سائق سيارة حاول دهس أحد عناصرها خلال تفتيش روتيني في منطقة ميشور أدوميم قرب السريع رقم 1، قبل أن يفر من المكان.وأضافت أن السيارة واصلت حتى وصلت إلى نقطة تفتيش أخرى، حيث حاول السائق مجددًا الفرار، ما دفع القوات إلى فتح النار تجاه السيارة.ولم ترد حتى الآن معلومات عن هوية السائق أو ما إذا كانت هناك إصابات.