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الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على سيارة بعد محاولة دهس

Lebanon 24
25-03-2025 | 08:33
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، أن سائق سيارة حاول دهس أحد عناصرها خلال تفتيش روتيني في منطقة ميشور أدوميم قرب الطريق السريع رقم 1، قبل أن يفر من المكان.
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وأضافت الشرطة الإسرائيلية أن السيارة واصلت الهروب حتى وصلت إلى نقطة تفتيش أخرى، حيث حاول السائق مجددًا الفرار، ما دفع القوات إلى فتح النار تجاه السيارة.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن هوية السائق أو ما إذا كانت هناك إصابات.
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