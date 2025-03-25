تحول لافت في موقف واشنطن.. أميركا تلغي مكافآت عن قادة في طالبان

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كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تحول جديد في موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه حركة طالبان، التي تولت السلطة في أفغانستان منذ آب 2021.وذكرت الصحيفة أن ألغت مكافآت مالية بملايين الدولارات مقابل معلومات عن ثلاثة مسؤولين كبار في الحركة، كانوا مدرجين على قائمة المطلوبين.وكانت واشنطن قد عرضت سابقًا مكافآت تصل إلى 20 مليون للحصول على معلومات عن ثلاثة من قادة شبكة حقاني، الجناح المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل . ويشغل زعيم الشبكة، سراج الدين حقاني، منصب وزير في حكومة طالبان.وأكدت الصحيفة أن أسماء سراج الدين حقاني، وشقيقه عبد العزيز، وابن عمهما يحيى حقاني، لم تعد مدرجة على موقع "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، كما تمت إزالة اسم سراج الدين حقاني من قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يوم الاثنين الماضي.من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الأفغانية، عبد المتين قاني، بأن الاتفاق على إلغاء المكافآت جاء بعد عدة جولات من المناقشات مع المسؤولين ، معتبرًا ذلك "إنجازًا كبيرًا" للحكومة الأفغانية.وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من زيارة المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن إلى العاصمة كابول، في أول زيارة لدبلوماسي أميركي رفيع منذ استيلاء طالبان على السلطة. وأسفرت المحادثات بين الجانبين عن الإفراج عن مواطن أميركي كان محتجزًا في أفغانستان لأكثر من عامين.ووفقًا لتقرير نيويورك تايمز، فإن هذه التطورات تعزز موقف فصيل داخل طالبان يسعى إلى تخفيف السياسات المتشددة للحركة بهدف تحقيق قبول دولي أوسع. (ارم نيوز)