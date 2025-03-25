ماكرون يستقبل زيلينسكي للتحضير لقمة أمنية في باريس

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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مساء الأربعاء في قصر الإليزيه، استعدادًا لقمة أمنية تعقد يوم الخميس في باريس.وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي أن ماكرون سيؤكد مجددًا دعم فرنسا المستمر لأوكرانيا عسكريًا وماليًا خلال اجتماعه مع زيلينسكي. كما أوضح أن اللقاء يهدف إلى التحضير لقمة "تحالف الراغبين"، التي ستناقش تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.وسبق الاجتماع الثنائي وعشاء العمل تصريحات صحفية مشتركة بين ماكرون وزيلينسكي.وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن القمة تعد امتدادًا لاجتماعات سابقة عقدت في باريس ولندن، وتركز على "ضمانات أمنية" لأوكرانيا في إطار سلام مستقبلي مع .وكان ماكرون قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن القمة ستساعد في استكمال العمل على الدعم العسكري لأوكرانيا والبحث في "الضمانات الأمنية التي يمكن للجيوش الأوروبية تقديمها"، بما في ذلك إمكانية نشر قوات برية على الأوكرانية.ووفق مصدر دبلوماسي تحدث لوكالة فرانس برس، تمت دعوة أكثر من عشرين دولة من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو للمشاركة، من المملكة المتحدة وكندا والنرويج وتركيا.في سياق متصل، اختتمت الرياض يوم الاثنين اجتماعات ممثلي والولايات المتحدة بعد أكثر من 12 ساعة من المشاورات حول النزاع الأوكراني.وأفاد مصدر في الوفد الروسي لوكالة "تاس" بأن المشاركين اتفقوا على بيان مشترك، من المتوقع أن يتم نشره لاحقًا من قبل الكرملين والبيت الأبيض، دون الكشف عن تفاصيل . (روسيا اليوم)