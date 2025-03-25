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وفاة أحد أشهر قراء القرآن في حادث مروّع

Lebanon 24
25-03-2025 | 09:54
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توفي القارئ الإذاعي المصري الشيخ حسن عوض الدشناوي، الذي وصفه الإعلام المصري بأنه أشهر قارئ قرآن في الصعيد، أثناء عبوره الشارع إلى مسجد الشرطة في الشيخ زايد حيث دهسته دراجة نارية، كان قائدها يقودها بسرعة جنونية.
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والشيخ الدشناوي قارئ بالإذاعة والتلفزيون، وكان قارئ السورة في مسجد السيدة سكينة في القاهرة. (روسيا اليوم)
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