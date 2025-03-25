وفاة أحد أشهر قراء القرآن في حادث مروّع

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توفي القارئ الإذاعي المصري الشيخ حسن عوض الدشناوي، الذي وصفه الإعلام المصري بأنه أشهر قارئ قرآن في الصعيد، أثناء عبوره إلى الشرطة في الشيخ زايد حيث دهسته دراجة نارية، كان قائدها يقودها بسرعة جنونية.والشيخ الدشناوي قارئ بالإذاعة والتلفزيون، وكان قارئ السورة في السيدة في . (روسيا اليوم)