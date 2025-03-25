إيران لم ترد بعد على رسالة ترامب بشأن الاتفاق النووي

Advertisement

أكد الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم ترد بعد على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الرد قيد الدراسة وسيتم تقديمه في الوقت المناسب.وأوضح عراقجي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرمني أرارات ميرزويان أن طهران تعمل على صياغة ردها، دون تحديد موعد نهائي لذلك.وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، بأنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، يعرض فيها إبرام جديد حول البرنامج النووي الإيراني. وأشار إلى أن واشنطن تدرس مسارين لحل الأزمة: عسكري أو دبلوماسي، مؤكدًا تفضيله للحل التفاوضي.ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن ترامب منح إيران مهلة شهرين للتوصل إلى جديد. كما أبدى في شباط الماضي استعداده لعقد نووي جديد بدلًا من شن حرب، مشددًا على أنه يريد اتفاقًا يسمح لإيران بالنمو والازدهار في سلام.في المقابل، صرح دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية، لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن موسكو مستعدة لدعم طهران في حل المرتبطة ببرنامجها النووي.يُذكر أنه في عام 2015، أبرمت إيران اتفاقًا نوويًا مع كل من والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.إلا أن واشنطن انسحبت من في 2018 خلال الولاية الأولى لترامب، وأعادت فرض العقوبات على طهران، مما دفع إيران إلى تقليص التزاماتها تدريجيًا، بما في ذلك تجاوز القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.