مصر تحتفظ بثروة نووية هائلة: الثوريوم بديلاً واعداً لليورانيوم

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كشف تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث في واشنطن، أن مصر تتصدر دول العالم في احتياطيات معدن الثوريوم، الذي يُعتبر بديلاً واعداً لليورانيوم في الصناعة النووية. وأظهرت البيانات أن مصر تمتلك حوالي 380 ألف طن من هذا المعدن الاستراتيجي، متفوقة بذلك على تركيا وفنزويلا.تزداد أهمية الثوريوم في ظل التحول العالمي نحو مصادر النظيفة، إذ يتميز بوفرة أكبر ثلاث من اليورانيوم، بالإضافة إلى أن مخلفاته الإشعاعية أقل خطورة.ويُعتبر الثوريوم الخيار الأبرز لمفاعلات الجيل الرابع، التي تقدم مزايا كبيرة من حيث الأمان والكفاءة في استخدام الوقود النووي. وتُظهر أن مصر تمتلك حوالي 7% من مخزون العالم من معدن الثوريوم، والذي يتواجد في الرمال السوداء في مدينتي رشيد ودمياط. هذه الثروة النووية تُعد مصدرًا هامًا لمستقبل النووية في . (روسيا اليوم)