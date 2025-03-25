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إقتصاد
مصر تحتفظ بثروة نووية هائلة: الثوريوم بديلاً واعداً لليورانيوم
Lebanon 24
25-03-2025
|
10:52
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كشف تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث
الطاقة
في واشنطن، أن مصر تتصدر دول العالم في احتياطيات معدن الثوريوم، الذي يُعتبر بديلاً واعداً لليورانيوم في الصناعة النووية. وأظهرت البيانات أن مصر تمتلك حوالي 380 ألف طن من هذا المعدن الاستراتيجي، متفوقة بذلك على تركيا وفنزويلا.
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تزداد أهمية الثوريوم في ظل التحول العالمي نحو مصادر
الطاقة
النظيفة، إذ يتميز بوفرة أكبر ثلاث
مرات
من اليورانيوم، بالإضافة إلى أن مخلفاته الإشعاعية أقل خطورة.
ويُعتبر الثوريوم الخيار الأبرز لمفاعلات الجيل الرابع، التي تقدم مزايا كبيرة من حيث الأمان والكفاءة في استخدام الوقود النووي. وتُظهر
الدراسات
أن مصر تمتلك حوالي 7% من
إجمالي
مخزون العالم من معدن الثوريوم، والذي يتواجد في الرمال السوداء في مدينتي رشيد ودمياط. هذه الثروة النووية تُعد مصدرًا هامًا لمستقبل
الطاقة
النووية في
المنطقة
. (روسيا اليوم)
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