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عربي-دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران

Lebanon 24
25-03-2025 | 10:55
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، وفقًا لبيان نُشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء.
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وتمثل الخطوة الجولة الخامسة من العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في شباط استئناف سياسة "أقصى الضغوط" على طهران بهدف خفض صادراتها من الخام إلى الصفر.

وخلال الأسبوع الماضي، وقعت أميركا عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف فردا واحدا وعددا من الكيانات والسفن من بينها مصفاة نفط صينية تابعة للقطاع الخاص يشتبه في قيامها بشراء ومعالجة النفط الإيراني. (العربية) 
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