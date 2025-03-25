الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران

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فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بوزارة الاستخبارات والأمن ، وفقًا لبيان نُشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء.وتمثل الخطوة الجولة الخامسة من الأميركية على مبيعات النفط منذ أن أعلن الرئيس دونالد في شباط استئناف سياسة "أقصى الضغوط" على طهران بهدف خفض صادراتها من الخام إلى الصفر.وخلال الأسبوع الماضي، وقعت أميركا عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف فردا واحدا وعددا من الكيانات والسفن من مصفاة نفط صينية تابعة للقطاع الخاص يشتبه في قيامها بشراء ومعالجة النفط . (العربية)