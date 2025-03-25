إثر نوبة قلبية.. وفاة مفاجئة للشريك المؤسس لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات

أعلنت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات عن وفاة هان جونغ هي، أحد كبار المديرين التنفيذيين في الشركة، عن عمر يناهز 63 عامًا إثر إصابته بنوبة قلبية في المستشفى.

هان، الذي انضم إلى "سامسونغ" في عام 1988، شغل منصب الرئيس التنفيذي لقسم الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المحمولة، وساهم بشكل كبير في تطوير وتوسيع حضور الشركة في سوق التلفزيونات، مما جعلها واحدة من أبرز الشركات في هذا المجال. وفي عام 2022، تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للشركة. بعد وفاته، سيتولى المدير التنفيذي جون يونغ هيون مهامه.

Advertisement

يُعتبر هذا خسارة كبيرة لشركة "سامسونغ"، التي تواصل منافستها القوية في الأسواق العالمية. (روسيا اليوم)