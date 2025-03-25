الأمم المتحدة: قلقون للغاية إزاء الاعتقالات الواسعة النطاق في تركيا

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أعربت الثلاثاء عن قلقها إزاء لجوء تركيا إلى التوقيفات الجماعية وسط تظاهرات في كل أنحاء البلاد احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، وحضت السلطات على في اتهامات باستخدام القوة غير المشروعة ضد المتظاهرين، بحسب "فرنس بريس".وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان ليز ثروسيل، في بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء توقيف السلطات التركية ما لا يقل عن 92 شخصا خلال الأسبوع الماضي، بمن فيهم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المنتخب ديموقراطيا"، مشيرة إلى احتجاز أكثر من ألف شخص خلال الاحتجاجات بمن فيهم صحافيون".