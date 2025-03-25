الخارجية السورية: لفتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة بحق الأبرياء وبالانتهاكات الإسرائيلية

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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانتها للعدوان المستمر على ، والذي شهد تصعيدا خطيرا في قرية كويا بريف درعا الغربي.وقالت في بيان: "تعرضت قرية كويا خلال الساعات الماضية لقصف مدفعي وجوي مكثف استهدف الأحياء السكنية والمزارع، ما أسفر عن استشهاد ستة مدنيين، مع احتمال ارتفاع العدد نتيجة الإصابات الخطيرة واستهداف المناطق الزراعية".وأضافت: "يأتي هذا التصعيد في سياق سلسلة من الانتهاكات التي بدأت بتوغل القوات في محافظتي القنيطرة ودرعا، ضمن متواصل على ، في انتهاك صارخ للسيادة والقوانين الدولية".وأكدت الخارجية "رفضها القاطع لهذه الجرائم"، ودعت إلى "فتح تحقيق دولي حول الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء وحول الانتهاكات الإسرائيلية".وتابعت: "نهيب بأبناء الشعب السوري التمسك بأرضهم ورفض أي محاولات للتهجير أو فرض واقع جديد بالقوة، مؤكدين أن هذه الاعتداءات لن تثني السوريين عن عن حقوقهم وأرضهم". (روسيا اليوم)