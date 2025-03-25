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خطر يهدد مليون شخص في غزة.. والأونروا تحذر

Lebanon 24
25-03-2025 | 11:31
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حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الثلاثاء من خطر يهدد أكثر من مليون شخص في قطاع غزة، بسبب احتمال انقطاع سلالهم الغذائية إذا لم يُسمح بدخول الإمدادات.
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وأكدت الوكالة في منشور على "فيسبوك" أن الحصار المستمر على القطاع يزيد الأزمة الإنسانية تعقيدًا. وأشارت إلى أن أكثر من مليون شخص في غزة يواجهون خطرًا حقيقيًا في حال عدم وصول طرود غذائية، مشددة على ضرورة إنهاء الحصار لتخفيف المعاناة.
 
 
كما أضافت "الأونروا" أنه منذ أيام فقط، تم نزوح حوالي 124 ألف شخص بسبب الأوضاع المأساوية، في وقت تتواصل فيه الغارات الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مئات الشهداء في مختلف أنحاء القطاع. (روسيا اليوم)
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