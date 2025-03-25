خطر يهدد مليون شخص في غزة.. والأونروا تحذر

حذرت الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الثلاثاء من خطر يهدد أكثر من مليون شخص في قطاع غزة، بسبب احتمال انقطاع سلالهم الغذائية إذا لم يُسمح بدخول الإمدادات.

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وأكدت الوكالة في منشور على "فيسبوك" أن الحصار المستمر على القطاع الأزمة الإنسانية تعقيدًا. وأشارت إلى أن أكثر من مليون شخص في غزة يواجهون خطرًا حقيقيًا في حال عدم وصول طرود غذائية، مشددة على ضرورة إنهاء الحصار لتخفيف المعاناة.

كما أضافت "الأونروا" أنه منذ أيام فقط، تم نزوح حوالي 124 ألف شخص بسبب الأوضاع المأساوية، في وقت تتواصل فيه الغارات الجوية التي أسفرت عن مئات الشهداء في مختلف أنحاء القطاع. (روسيا اليوم)