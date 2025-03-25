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إقتصاد

وزارة الاتصالات السورية: بدء عودة خدمات الإنترنت إلى عموم البلاد

Lebanon 24
25-03-2025 | 11:29
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أكدت وزارة الاتصالات السورية عن بدء عودة خدمات الإنترنت إلى عموم البلاد تدريجيًا، بعد انقطاعها جراء "عمليات تخريبية".
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وقال المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لوكالة الأنباء السورية "سانا": "بدء عودة خدمات الإنترنت إلى عموم سوريا بالتدريج بعد انقطاعها لساعات". (سبوتنيك)
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