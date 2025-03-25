وزارة الاتصالات السورية: بدء عودة خدمات الإنترنت إلى عموم البلاد

أكدت وزارة الاتصالات عن بدء عودة خدمات الإنترنت إلى البلاد تدريجيًا، بعد انقطاعها جراء "عمليات تخريبية".

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وقال الإعلامي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لوكالة الأنباء "سانا": "بدء عودة خدمات الإنترنت إلى بالتدريج بعد انقطاعها لساعات". (سبوتنيك)