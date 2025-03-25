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عربي-دولي

غضب في إسرائيل بسبب "ترند" مصري.. فما هو؟

Lebanon 24
25-03-2025 | 11:50
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تربع حيوان "الوشق" على عرش الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن هاجم جنودًا إسرائيليين على الحدود، مما أثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل.
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الحملة المصرية التي شارك فيها فنانون ومؤثرون استمرت لأيام، وأغرق الجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بصور معدلة للحيوان، بعضها يظهره حاملاً لعلم مصر أو في لحظة هجومه على الجنود الإسرائيليين. كما تم مقارنته بالشرطي المصري محمد صالح، الذي قتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود في عام 2023.

وقد أشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إلى أن "الوشق" أصبح بطلًا قوميًا في مصر، بعدما هاجم الجنود الإسرائيليين في منطقة حريف على الحدود المصرية.
 
 
وعلق الفنان محمد دياب على الحملة، حيث نشر صورة معدلة يظهر فيها مع "الوشق" توعد فيها إسرائيل بـ"120 مليون وشق"، في إشارة إلى عدد الشعب المصري، مما أثار موجة من الغضب في الإعلام الإسرائيلي. (روسيا اليوم)
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