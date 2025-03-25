غضب في إسرائيل بسبب "ترند" مصري.. فما هو؟

تربع حيوان "الوشق" على عرش الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن هاجم جنودًا إسرائيليين على الحدود، مما أثار ردود فعل غاضبة .

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الحملة التي شارك فيها فنانون ومؤثرون استمرت لأيام، وأغرق الجمهور بصور معدلة للحيوان، بعضها يظهره حاملاً لعلم مصر أو في لحظة هجومه على الجنود الإسرائيليين. كما تم مقارنته بالشرطي المصري محمد صالح، الذي قتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود في عام 2023.



وقد أشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إلى أن "الوشق" أصبح بطلًا قوميًا في مصر، بعدما هاجم الجنود الإسرائيليين في منطقة حريف على الحدود .

وعلق الفنان محمد دياب على الحملة، حيث نشر صورة معدلة يظهر فيها مع "الوشق" توعد فيها بـ"120 مليون وشق"، في إشارة إلى عدد الشعب المصري، مما أثار موجة من الغضب في الإعلام . (روسيا اليوم)