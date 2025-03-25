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عربي-دولي

حياته كانت في خطر... طبيب يكشف تفاصيل أزمة البابا فرنسيس الصحيّة

Lebanon 24
25-03-2025 | 11:49
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كشف رئيس الفريق الطبي المعالج للبابا فرنسيس إنه اقترب من الموت، في مرحلة ما خلال علاجه على مدى 38 يوما في المستشفى من الالتهاب الرئوي، لدرجة أن أطباءه فكروا في إنهاء العلاج.
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وبعد أزمة تنفسية في 28 شباط، كاد فيها الباب أن يختنق بسبب القيء، قال سيرجيو ألفييري، وهو طبيب في مستشفى جيميلي في روما "كان هناك خطر حقيقي من أنه قد لا ينجو".

وأضاف في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية نُشرت الثلاثاء "كان علينا أن نختار إما أن نتوقف عند هذا الحد ونتركه يرحل، أو أن نمضي قدما ونستمر في استخدام كل الأدوية والعلاجات الممكنة، مما يعرضه لأكبر قدر من المخاطر المتمثلة في إتلاف أعضائه الأخرى.

وتابع: "في النهاية، اخترنا هذا المسار". (الحرة) 
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