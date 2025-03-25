حياته كانت في خطر... طبيب يكشف تفاصيل أزمة البابا فرنسيس الصحيّة

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كشف رئيس الفريق الطبي للبابا فرنسيس إنه من ، في مرحلة ما خلال علاجه على مدى 38 يوما في المستشفى من الالتهاب الرئوي، لدرجة أن أطباءه فكروا في إنهاء .وبعد أزمة تنفسية في 28 شباط، كاد فيها أن يختنق بسبب القيء، قال سيرجيو ألفييري، وهو طبيب في جيميلي في روما "كان هناك خطر حقيقي من أنه قد لا ينجو".وأضاف في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا نُشرت الثلاثاء "كان علينا أن نختار إما أن نتوقف عند هذا الحد ونتركه يرحل، أو أن نمضي قدما ونستمر في استخدام كل الأدوية والعلاجات الممكنة، مما يعرضه لأكبر قدر من المخاطر المتمثلة في إتلاف أعضائه الأخرى.وتابع: "في النهاية، اخترنا هذا المسار". (الحرة)