مباحثات الرياض: واشنطن تدعم روسيا.. واتفاق على منع ضرب منشآت الطاقة



Advertisement

وجاء في الذي نشره البيت الأبيض حول نتائج المحادثات الروسية الأميركية في الرياض أمس أنه تم على ضمان الملاحة الآمنة ومنع استخدام القوة والسفن التجارية لأغراض عسكرية.



ووافقت على مساعدة في استعادة وصولها إلى السوق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة.



كما تم على وضع تدابير لحظر ضربات على منشآت الطاقة في وأوكرانيا.



ورحبت وروسيا بالمساعي الحميدة للدول الثالثة لدعم تنفيذ اتفاقيات الطاقة والمجال البحري.



وتم على استمرار العمل لتحقيق سلام دائم ودعم المفاوضات السلمية بشأن الصراع الروسي الأوكراني.



وانعقد في الرياض أمس اجتماع بين ممثلين عن والولايات المتحدة استمر أكثر من 12 ساعة. ومثل موسكو مستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا إلى جانب رئيس الشؤون في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين. قال البيت الأبيض أن تعتزم المساعدة في توسيع نطاق وصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لتصدير الأسمدة والمواد الغذائية.وجاء في الذي نشره البيت الأبيض حول نتائج المحادثات الروسية الأميركية في الرياض أمس أنه تم على ضمان الملاحة الآمنة ومنع استخدام القوة والسفن التجارية لأغراض عسكرية.ووافقت على مساعدة في استعادة وصولها إلى السوق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة.كما تم على وضع تدابير لحظر ضربات على منشآت الطاقة في وأوكرانيا.ورحبت وروسيا بالمساعي الحميدة للدول الثالثة لدعم تنفيذ اتفاقيات الطاقة والمجال البحري.وتم على استمرار العمل لتحقيق سلام دائم ودعم المفاوضات السلمية بشأن الصراع الروسي الأوكراني.وانعقد في الرياض أمس اجتماع بين ممثلين عن والولايات المتحدة استمر أكثر من 12 ساعة. ومثل موسكو مستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا إلى جانب رئيس الشؤون في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين.

من جانبها، أكدت موافقتها على ضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، مشددة على أهمية رفع العقوبات المفروضة على السفن الروسية لضمان استقرار النقل البحري.



وقال الكرملين إن ستساعد في تسهيل عودة الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، في خطوة قد تسهم في تخفيف التوترات التجارية المرتبطة بالعقوبات.



وفي تطور لافت، أعلنت موسكو عن مع واشنطن على وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية لمدة 30 يومًا في مسعى لتهدئة التصعيد وحماية البنية التحتية الحيوية.