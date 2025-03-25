واشنطن تسلم دمشق شروط رفع العقوبات

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نقلت رويترز عن مصادر مطلعة ، الثلاثاء، إن سلمت قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.وقالت المصادر للوكالة إن: "ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا سلمت قائمة المطالب الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 أذار".ولم ينشر سابقا أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني.ونقلت الوكالة عن المصادر أن من بين الشروط التي وضعتها تدمير لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.وأضافت المصادر أن من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في .ووفقا للمصادر المطلعة طلبت واشنطن أيضا من تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في منذ ما يزيد على 10 سنوات.وأفادت المصادر بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم واشنطن تخفيفا جزئيا للعقوبات، ولم تحدد المصادر نوع التخفيف المقدم، وقالت إن واشنطن لم تقدم جدولا زمنيا محددا لتلبية هذه الشروط. (سكاي نيوز)