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إقتصاد
بعد فرض ترامب رسومًا جمركية على مشتري النفط من فنزويلا.. هكذا ردّت الصين!
Lebanon 24
25-03-2025
|
12:30
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قالت
وزارة الخارجية
الصينية، اليوم الثلاثاء، إن بكين تعارض بشدة الخطوة التي اتخذتها
الولايات المتحدة
بمعاقبة الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا بفرض رسوم جمركية على التجارة مع
الولايات المتحدة
.
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وقال قوه جيا كون المتحدث باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي
دوري
إن على
الولايات المتحدة
أن تتوقف عن التدخل في الشؤون
الداخلية
لفنزويلا وأن تلغي العقوبات أحادية الجانب "غير القانونية" المفروضة على فنزويلا.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين، إن أي دولة ستشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على أي معاملات تجارية مع
الولايات المتحدة
.
وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن هذه الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثاني من نيسان.
وأوضح ترامب أنه فرض هذه الخطوة لأن فنزويلا أرسلت "عشرات الآلاف" من الأشخاص لهم "طبع عنيف جدا" إلى
الولايات المتحدة
.
والصين هي أكبر مشتري النفط الفنزويلي. وفي فبراير، حصلت الصين، بشكل مباشر وغير مباشر، على نحو 503 آلاف برميل يوميا من النفط الخام والوقود الفنزويلي، أي نحو 55 بالمئة من إجمالي صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
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